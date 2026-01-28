Oggi si ricorda l’Olocausto, un orrore che non si può dimenticare. Al centro delle commemorazioni, c’è anche il disegno di sterminio che si ipotizza a Gaza, portando alla mente le atrocità di ieri e di oggi. Un pensiero rivolto alle vittime di ieri, mentre nel mondo si riflette su quanto accade ora.

Un pensiero per le vittime di Gaza in occasione della Giornata della Memoria istituita per non dimenticare i milioni di ebrei uccisi dalla follia nazifascista. Lo ha rivolto ieri mattina il sindaco Enzo Lattuca parlando davanti alla lapide collocata sulla pietra del Palazzo del Ridotto che ricorda gli ebrei cesenati deportati durante il periodo delle leggi razziali e mai più tornati. La citazione è arrivata nelle battute finali di un discorso nel corso del quale il primo cittadino ha citato gli orrori dell’ Olocausto. Lattuca ha parlato davanti a una platea formata prevalentemente dalle istituzioni e dai rappresentanti della politica cittadina, a partire da gran parte della giunta (erano assenti gli assessori Christian Castorri e Luca Ferrini), dalla consigliera regionale del Pd Francesca Lucchi, da Antonella Celletti della Lega che come ogni 27 gennaio ha partecipato alla cerimonia avvolta in una bandiera israeliana e da Luigi Di Placido dei Liberaldemocratici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Olocausto, il ricordo dell'orrore: "Disegno di sterminio anche a Gaza"

Il Giorno della Memoria è un’occasione per ricordare le vittime dell’Olocausto e delle persecuzioni.

La giornata della memoria ricorda l’Olocausto, un evento che ha rappresentato più di uno sterminio, ma anche un annullamento dell’identità umana.

