Olivera nel mirino del Nottingham | offerta da 20 milioni

Il Napoli potrebbe perdere Olivera nelle prossime settimane. Il club inglese ha fatto un’offerta da 20 milioni di euro per il difensore uruguaiano. La trattativa è appena iniziata, ma il Nottingham sembra deciso a portarlo in Inghilterra. Olivera, finora, ha giocato con regolarità e potrebbe lasciare il Napoli già a gennaio, se l’affare si concretizza. I partenopei valutano l’offerta, ma al momento non c’è ancora una decisione definitiva.

Il mercato in uscita del Napoli potrebbe riservare nuove sorprese nelle prossime settimane. Tra i giocatori più richiesti figura Mathias Olivera, laterale uruguaiano che continua a suscitare forte interesse soprattutto in Premier League. Secondo quanto riportato da Il Mattino, uno dei club più attenti alla situazione del difensore azzurro è il Nottingham Forest, pronto a investire una cifra importante per assicurarsene le prestazioni. "Circa 20 milioni la cifra che il Nottingham pagherebbe al Napoli tra oggi e la prossima estate per Mathias Olivera, l'esterno uruguaiano in forza agli azzurri da tre stagioni".

