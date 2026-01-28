Olio di oliva maxi frode ad Agrigento | così veniva contraffatto e venduto in tutta Italia 24 indagati

I Carabinieri di Agrigento hanno smantellato un’organizzazione che contraffaceva e vendeva olio di oliva adulterato in tutta Italia. Durante l’operazione sono state eseguite 24 perquisizioni e sono finiti sotto indagine 24 persone. La banda, secondo gli investigatori, alterava l’olio extravergine d’oliva e lo piazzava sul mercato come prodotto di alta qualità. Gli accertamenti continuano per capire l’entità del giro illecito.

È di 24 decreti di perquisizione e numerosi sequestri il bilancio di una vasta operazione condotta dai Carabinieri contro un'organizzazione accusata di frode in commercio, riciclaggio e violazione delle norme sulle accise. L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Agrigento, ha coinvolto soggetti radicati nella provincia, attivi nella commercializzazione di olio contraffatto in Sicilia, in Italia e anche all'estero. Operazione coordinata dalla Procura di Agrigento Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l'operazione è stata portata avanti dal Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Messina e dal Comando Provinciale di Agrigento. Secondo gli investigatori, olio di semi sarebbe stato miscelato con clorofilla per alterarne colore e aspetto e farlo apparire come olio extravergine di oliva, poi immesso sul mercato in grandi quantità

