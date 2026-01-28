Olio adulterato in pizzerie e panifici ma anche garage bomba | i retroscena sulla rete criminale di Palma di Montechiaro

La scoperta di olio adulterato in diverse pizzerie e panifici di Palma di Montechiaro apre un nuovo capitolo sulla rete criminale che si nasconde dietro queste attività. Gli investigatori hanno scoperto che la frode non si limitava alla semplice vendita di prodotti scadenti, ma coinvolgeva un vero e proprio sistema criminale che operava tra le province di Agrigento, Messina, Palermo e Ragusa. Le indagini continuano per smantellare questa rete e mettere fine alle attività illecite.

Non era solo una frode commerciale, ma un vero sistema criminale capace di ramificarsi tra le province di Agrigento, Messina, Palermo e Ragusa. Al centro dell'inchiesta della Procura della città dei Templi che, fra la notte e l'alba di ieri, ha portato a perquisizioni e sequestri a carico 24.

