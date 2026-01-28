Olimpiadiil governo chiarisce sull’Ice | Solo componente investigativa Ma le polemiche restano

La presenza di personale legato all’Ice statunitense ai Giochi di Milano-Cortina continua a far discutere. Il governo ha specificato che si tratta solo di una componente investigativa e non di un'operazione di sicurezza. Tuttavia, le polemiche politiche non si placano, e l’intera vicenda rimane sotto osservazione.

La sicurezza dei Giochi Invernali di Milano-Cortina accende un nuovo fronte politico. Al centro del dibattito c'è la presenza di personale legato all' Ice statunitense, l'agenzia federale finita spesso sotto i riflettori per le politiche migratorie negli Stati Uniti. Dopo dichiarazioni contrastanti, il Viminale prova a fare chiarezza: per l'evento saranno impiegati circa 6mila agenti italiani, mentre la componente americana avrà un ruolo esclusivamente investigativo e di coordinamento, senza funzioni operative di ordine pubblico. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha incontrato l'ambasciatore Usa Tilman J.

Il governo mette fine alle polemiche sull’ICE alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Recenti voci hanno sollevato polemiche in Italia riguardo alla possibile presenza di agenti dell'Ice statunitense a Milano durante le Olimpiadi invernali.

