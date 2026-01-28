Olimpiadi e ICE la polemica arriva fino in Trentino | cosa c’è davvero dietro la presenza americana

La notizia delle possibili agenzie statunitensi coinvolte nelle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 spinge i commenti anche in Trentino. Alcuni politici chiedono chiarimenti, altri temono rischi di ingerenze straniere. La polemica è aperta e nessuno sa ancora cosa ci sia realmente dietro questa presenza sospetta.

La possibile presenza di agenti statunitensi collegati all’ICE alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 accende il dibattito politico e arriva fino al Trentino. Un tema che, nel giro di poche ore, è passato dalle dichiarazioni istituzionali alle prese di posizione dei partiti, sollevando interrogativi sul modello di sicurezza dei Giochi e sul valore simbolico di alcune scelte. A far discutere non è tanto l’organizzazione tecnica dell’evento, quanto il nome di un’agenzia che negli Stati Uniti è da anni al centro di forti contestazioni. E che, per il Trentino, richiama anche una ferita ancora aperta.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Approfondimenti su Olimpiadi ICE

Mercoledì da Dragoni si è aperto con un focus sui recenti disordini in Minnesota, legati a uno scandalo milionario.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Olimpiadi ICE

Argomenti discussi: Agenti Usa dell'Ice a Milano-Cortina? Cosa sappiamo; Il caso dell’ICE alle Olimpiadi è montato sulla base di poco o niente; Il possibile arrivo dell'Ice, in Italia, per le Olimpiadi Milano Cortina. Piantedosi: Non mi risulta, ma anche se fosse non vedo il problema; Ice conferma la presenza ai Giochi: Collaboreremo. E Roma teme le proteste.

Olimpiadi 2026, scatta la mobilitazione: doppia manifestazione contro l'Ice a MilanoCentrosinistra, associazioni e collettivi mobilitano la città contro la presenza degli agenti federali Usa durante Milano-Cortina. Sabato il primo ... affaritaliani.it

Ice alle Olimpiadi di Milano, la sinistra si mobilita:No alle squadracce nazistoidi di Trump. Venite in piazza con i fischiettiPd, Cgil, Anpi e Sentinelli annunciano un presidio pacifico sabato alle 14.30 in piazza XXV Aprile. Dem contro Piantedosi: Pasdaran di scorta agli iraniani, questa volta il ministro vedrà il problema ... msn.com

In primo piano polemica per l’arrivo in Italia di agenti statunitensi dell’ICE in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina, il giorno dopo la Giornata della Memoria e la frana in Sicilia. A Bologna, annunciati nuovi interventi post alluvione con lo stanziamento di circa 2 - facebook.com facebook

L'Iran e i pasdaran alle olimpiadi, polemica sulle parole di Balboni. Poi il chiarimento. Il botta e risposta al Senato sulla presenza di milizie e servizi segreti di altri paesi #ANSA x.com