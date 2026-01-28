Olimpiadi e ICE la polemica arriva fino in Trentino | cosa c’è davvero dietro la presenza americana

La notizia delle possibili agenzie statunitensi coinvolte nelle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 spinge i commenti anche in Trentino. Alcuni politici chiedono chiarimenti, altri temono rischi di ingerenze straniere. La polemica è aperta e nessuno sa ancora cosa ci sia realmente dietro questa presenza sospetta.

La possibile presenza di agenti statunitensi collegati all’ICE alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 accende il dibattito politico e arriva fino al Trentino. Un tema che, nel giro di poche ore, è passato dalle dichiarazioni istituzionali alle prese di posizione dei partiti, sollevando interrogativi sul modello di sicurezza dei Giochi e sul valore simbolico di alcune scelte. A far discutere non è tanto l’organizzazione tecnica dell’evento, quanto il nome di un’agenzia che negli Stati Uniti è da anni al centro di forti contestazioni. E che, per il Trentino, richiama anche una ferita ancora aperta.🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

