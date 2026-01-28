Olimpiadi Conte | Il governo chiarisca il ruolo degli agenti Ice in Italia

Il governo italiano deve fare luce sul ruolo degli agenti Ice in Italia. Giuseppe Conte ha chiesto chiarimenti dopo che alcuni agenti sono stati coinvolti in atti contestati negli Stati Uniti. La presenza di questi agenti, e le loro azioni, sono ora sotto scrutinio. La questione diventa ancora più delicata in un momento in cui si avvicinano le Olimpiadi. Il governo promette di fare chiarezza e di verificare le responsabilità.

ROMA – "Abbiamo invitato il governo a chiarire il ruolo degli agenti dell'Ice che si stanno macchiando di atti molto criticati e poco meritevoli negli Stati Uniti. Non possono certo venire ad esportare insicurezza qui in Italia". Così il leader di M5s, Giuseppe Conte, parlando con i giornalisti all'uscita dal Senato. "A proposito di sicurezza: il governo quanto ci mette a intervenire con un problema che è percepito come reale da tutti gli italiani? Non si tratta di creare ulteriori nuovi reati, di inasprire pene, qui si tratta di fare investimenti seri iniziamo a prendere i soldi buttati in Albania e portarli qui per la sicurezza nelle nostre strade", ha aggiunto.

