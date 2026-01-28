Olimpiadi come cambia il traffico a Milano | strade chiuse e date da segnare

Con l’avvicinarsi delle Olimpiadi, molte strade di Milano cambiano volto. Chiudono alcune arterie e si preparano deviazioni per gestire il grande afflusso di visitatori e atleti. I cittadini devono segnarsi le nuove date e percorsi per evitare sorprese. La città corre ai ripari, ma il traffico promette di essere complicato nei prossimi giorni.

L'inizio delle Olimpiadi di Milano-Cortina è alle porte e la città si prepara non solo a vivere uno degli appuntamenti più importanti degli ultimi decenni, ma anche a una vera e propria rivoluzione nella gestione del suo traffico e della sua viabilità. L'avvio dei Giochi Olimpici farà sì che la circolazione cittadina subirà delle significative modifiche, tra strade chiuse, divieti temporanei e alcune settimane di regole diverse. Muoversi per la città senza sorprese non sarà un'impresa: basta sapere in anticipo cosa accadrà! Olimpiadi 2026: come cambia il traffico a Milano? Le chiusure temporanee nei giorni clou.

A Milano, durante la prima settimana di febbraio, entreranno in vigore alcune modifiche alla viabilità in occasione delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026.

