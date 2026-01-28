Olimpiadi 2026 10 cose da fare a Milano | eventi mostre concerti e teatro

Milano si prepara a vivere le Olimpiadi invernali del 2026. La città ha già messo in campo una serie di eventi, mostre, concerti e spettacoli teatrali per coinvolgere residenti e visitatori. Tante iniziative, anche gratuite, permetteranno a tutti di immergersi nell’atmosfera dei Giochi, che si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio.

Dalla suggestiva accensione del braciere olimpico all’Arco della Pace - che per alcuni giorni diventerà un appuntamento quotidiano aperto a cittadini e turisti - allo Sport Village in piazza Duomo, fino alle esperienze performative a Bam, la Biblioteca degli alberi Milano. Ma anche alcune mostre: una alla Triennale, un'altra al Castello Sforzesco e una terza alla Fondazione Rovati. Poi, spettacoli teatrali e concerti al Teatro Franco Parenti e allo Strehler. Si tratta di appuntamenti dedicati a grandi e bambini, alcuni gratuiti e altri a pagamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Argomenti discussi: 10 cose da sapere a 10 giorni dal via; Milano-Cortina 2026: a due settimane dai Giochi solo un’opera su sei è completata; Emozione Valtellina: 10 cose da fare nella terra delle Olimpiadi invernali; Olimpiadi Milano Cortina, Ice: Nostri agenti collaboreranno alla sicurezza dei Giochi.

