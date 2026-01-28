Oggi a Senigallia l' ultimo saluto a Franco Amoroso | partita la raccolta fondi per aiutare la sua famiglia

Oggi a Senigallia si svolgono i funerali di Franco Amoroso, il 60enne malato oncologico che ha fatto notizia per aver atteso ore una barella al pronto soccorso, finendo per sdraiarsi a terra. La comunità si mobilita anche con una raccolta fondi per aiutare la famiglia dell’uomo.

Le esequie del 60enne paziente oncologico che aveva atteso per ore una barella al pronto soccorso dell'ospedale di Senigallia, tanto da doversi sdraiare a terra, saranno celebrate alle ore 14.30 nella chiesa delle Grazie SENIGALLIA – Si terranno nel pomeriggio di oggi, a Senigallia i funerali di Franco Amoroso, il paziente oncologico 60enne che aveva atteso per ore una barella al pronto soccorso dell'ospedale di Senigallia, tanto da doversi sdraiare a terra. Le esequie saranno celebrate alle ore 14.30 nella chiesa delle Grazie; è qui che si potrà dare l'ultimo saluto al 60enne deceduto lunedì 26 gennaio a causa di una grave malattia.🔗 Leggi su Anconatoday.it

La vicenda di Franco Amoroso, paziente trevigiano di 60 anni, ha suscitato grande attenzione.

ITALIA - MONDO | Il caso Franco Amoroso scuote la sanità marchigiana. La foto sul pavimento diventa simbolo del collasso della sanità pubblica. Decesso prima di iniziare le cure. facebook

RT @PoesieDelCuore: Il signor Franco Amoroso è morto. Aveva 60 anni. Era malato di tumore. Alcuni giorni fa questa immagine aveva indignato… x.com