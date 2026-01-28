Oggi 28 gennaio San Tommaso d’Aquino | il Doctor Angelicus che resta bussola della teologia cattolica

Oggi si celebra San Tommaso d’Aquino, il filosofo e teologo che ancora oggi guida la dottrina cattolica. Nato nel XIII secolo, è considerato uno dei pensatori più influenti della Chiesa, e il suo nome resta legato a concetti di saggezza e fede. La sua figura continua a essere ricordata come un punto di riferimento per credenti e studiosi, che ne apprezzano le profonde riflessioni sulla religione e la filosofia.

Definito Doctor Angelicus per la sua alta sapienza teologica, san Tommaso d'Aquino è un pilastro della formulazione dottrinale cattolica. È tra i più eccelsi teologi di tutti i tempi: San Tommaso d'Aquino, che si ricorda oggi 28 gennaio, ha dato un importantissimo contributo alla teologia cattolica. Gli è stato dato l'appellativo di Doctor Angelicus proprio a sottolineare l'elevata caratura del suo pensiero. Filosofo e teologo scolastico, è considerato un pilastro della Chiesa in quanto ha saputo mirabilmente armonizzare la fede cristiana con la ragione aristotelica. La sua sintesi del pensiero classico con la teologia cristiana ha dato vita al cosiddetto Tomismo.

