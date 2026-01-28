Odda storia della rinascita di una ex startup oggi Talent hub che combatte la fuga dei cervelli

Sei giovani provenienti da Abruzzo, Molise e Puglia hanno deciso di creare qualcosa di nuovo. Durante gli studi universitari, hanno fondato Addo, una piccola startup che oggi si trasforma in un talent hub. L’obiettivo è tenere in Italia i cervelli che spesso emigrano all’estero. La loro storia dimostra come si possa ripartire partendo dal basso, con passione e determinazione.

Da startup fallita, Odda si è rinnovata: i suoi fondatori hanno deciso di trasformare il fallimento in una missione, contro la fuga dei cervelli. “Dimostrare che il talento può essere ovunque” Un gruppo di sei ragazzi – due abruzzesi (di Francavilla al Mare), due molisani e due pugliesi – che dai corridoi dell’università hanno deciso di mettersi in gioco fondando una società, una piccola startup: Addo. L’idea era quella di cambiare il mondo delle feste e degli eventi universitari, di rendere più smart la nightlife. “Addo – Che si fa stasera?” nasce come progetto ambizioso, che 10 anni fa “si inseriva in un sistema di cashback su token proprietari, una biglietteria digitale autorizzata Siae e una forma primordiale di chatbot con intelligenza artificiale, tutto sviluppato da noi” ci racconta Stefano Coccia, ceo & co-founder di Odda.🔗 Leggi su Chietitoday.it Approfondimenti su Odda Startup Cervelli in fuga da Meta, Yann LeCun ha deciso di fondare una sua startup sulle nuove architetture AI Nasce la Fondazione Start Attractor: un hub per l’innovazione che unisce imprese, startup e ricerca Nasce la Fondazione Start Attractor, un innovativo hub che mette in rete imprese, startup e ricerca accademica. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Odda Startup Odda, storia della rinascita di una ex startup, oggi Talent hub che combatte la fuga dei cervelliDa startup fallita, Odda si è rinnovata: i suoi fondatori hanno deciso di trasformare il fallimento in una missione, contro la fuga dei cervelli. Dimostrare che il talento può essere ovunque ... ilpescara.it Il Sole 24 ORE. . “Non è il talento che deve migrare verso le opportunità, sono le opportunità che devono raggiungere il talento, ovunque esso sia”. Con questa dichiarazione d’intenti nasce nel 2021 in Abruzzo Odda Studio, talent hub di consulenza It full-remo - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.