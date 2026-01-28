Occupazione reddito delle famiglie piacentine e inflazione | i dati del rapporto

La situazione economica a Piacenza si fa sentire. I dati dell’ultimo rapporto mostrano un lieve aumento dell’occupazione nel territorio, anche se i redditi delle famiglie crescono a passo più lento. L’inflazione resta un fattore che limita i guadagni e mette sotto pressione il bilancio delle famiglie piacentine.

La fotografia del mondo del lavoro nel territorio locale nel rapporto coesione sociale della Camera di Commercio dell'Emilia Numeri positivi per l'occupazione nel territorio piacentino e una crescita contenuta dei redditi reali delle famiglie. Una fotografia contenuta all'interno del ampio rapporto sulla coesione sociale della Camera di Commercio dell’Emilia, presentato nella mattinata nella sede della Provincia di Piacenza. OCCUPAZIONE MA MAGGIORE PRECARIZZAZIONE - Nel 2024 l’occupazione è salita del 3%; in altri termini – spiega la sintesi del rapporto - si sono registrati 4.000 occupati in più, mentre i disoccupati sono scesi di 1.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

