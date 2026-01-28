Ambra Fuglini, medico di medicina generale, lavora da circa tre anni nel centro Elp Medica di Sant’Elpidio a Mare con altri dieci colleghi. Oggi spiega che nel suo team si lavora in modo più efficace perché si condividono le responsabilità e si aiuta a vicenda. La collaborazione tra i camici bianchi permette di offrire un’assistenza più puntuale e completa ai pazienti.

SANT’ELPIDIO A MARE (Fermo) Ambra Fuglini, trent’anni, medico di medicina generale, da circa tre anni lavora nel centro Elp Medica di Sant’Elpidio a Mare (Fermo) con altri dieci colleghi. Dottoressa Fuglini, come ha iniziato la professione? "Il primo anno ho avuto un incarico provvisorio a Monte San Pietrangeli, un paesino di circa duemila abitanti nelle colline del Fermano. Mi sono trovata a lavorare da sola nell’ambulatorio del paese, senza segretaria, infermieri o altri colleghi con i quali confrontarmi. Ecco, le modalità di lavoro erano quelle di trent’anni fa". Quale impatto ha avuto su di lei questa esperienza? "Non avrei mai proseguito nella professione di medico di medicina generale, se avessi dovuto continuare a esercitare la professione in solitudine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuovi camici bianchi: "Lavoriamo in team. Così più assistenza"

Approfondimenti su Sant’Elpidio A Mare

Asst Melegnano Martesana annuncia l’arrivo della dottoressa Chiara Rusconi come nuova responsabile di Ematologia.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Sant’Elpidio A Mare

Argomenti discussi: Nuovi camici bianchi: Lavoriamo in team. Così più assistenza; ?No dei medici a lavorare fino a 72 anni, e noi? Mettetevi d’accordo.

Nuovi camici bianchi: Lavoriamo in team. Così più assistenzaSANT’ELPIDIO A MARE (Fermo) Ambra Fuglini, trent’anni, medico di medicina generale, da circa tre anni lavora nel centro Elp Medica di Sant’Elpidio a Mare (Fermo) con altri dieci colleghi. ilrestodelcarlino.it

Orario lavoro medici. Consulcesi: Anche Parlamento e Aziende sanitarie al fianco dei camici bianchiLa direttiva europea 2003/88 che impone all’Italia di tutelare i medici non è ancora stata applicata. Pronti migliaia di ricorsi degli operatori della sanità per ottenere gli indennizzi per le ore ... quotidianosanita.it

New collection Camicie a quadri presenti con i nuovi colori Nuova t-shirt e nuovi jeans Che ne pensate Fatecelo sapere nei commenti #abbigliamentodonna #veneto #donna #newcollection #primavera - facebook.com facebook