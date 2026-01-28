Nuove verifiche delle cavità ipogee a Cutrofiano | speleologi al lavoro per i rilievi

Questa mattina i speleologi sono tornati nel territorio di Cutrofiano per continuare i rilievi nelle cavità sotterranee. Le operazioni, avviate lo scorso fine settimana, vanno avanti senza sosta e dureranno fino alla fine del mese. L’obiettivo è controllare le condizioni di sicurezza del sottosuolo e aggiornare il censimento delle cavità presenti in zona.

Nell’ambito di tale attività è prevista anche un’analisi e una valutazione delle “stanze” sotterranee per alcuni siti pilota, nei quali verranno condotti specifici approfondimenti di carattere ingegneristico. Tale progetto è parte integrante dell’attività di censimento e valutazione delle cavità da parte dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, con il supporto dell'università di Bari (dipartimento di Scienza della Terra e geoambientali) e dell'università della Campania (dipartimento di Ingegneria). L’obiettivo finale mira a risanare le cavità, in particolare quelle pericolose per la stabilità delle infrastrutture costruite sopra le vecchie cave.🔗 Leggi su Lecceprima.it

A Gaeta, due cani sono stati recuperati sani e salvi dopo essere rimasti intrappolati in una cavità di circa sette metri di profondità.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

