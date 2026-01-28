Nuove tensioni tra Antonio Conte e Luciano Spalletti. Il toscano ha commentato l’ultima intervista dell’ex allenatore della Juventus, ironizzando: “Pensavo fosse intelligenza artificiale”. La Juventus, nel frattempo, punta a battere il Monaco stasera per sperare di passare direttamente agli ottavi di Champions, evitando i playoff di marzo. La partita si preannuncia difficile, ma la squadra sa che serve una vittoria, e Spalletti lo sa bene, anche dopo le polemiche nate dalle parole di Conte.

La Juventus cercherà stasera, con la giusta combinazione di risultati delle concorrenti, di accedere direttamente agli ottavi di finale di Champions League evitando i rischi e le grane dei playoff in programma il prossimo mese di marzo: un'impresa non semplice, che dovrà comunque partire da un successo in quel di Montecarlo contro il Monaco, e ad esserne consapevole è in primis il mister Luciano Spalletti, finito al centro delle polemiche dopo l'intervista di Antonio Conte. L'allenatore azzurro, stuzzicato dai giornalisti per un'espressione in cui il collega aveva definito i suoi "ex campioni d'Italia", aveva ris posto con una stoccata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nuove scintille Conte-Spalletti. Il toscano lo irride: "Pensavo fosse intelligenza artificiale"

Approfondimenti su Conte Spalletti

In questa breve analisi, si esamina lo scambio tra Luciano Spalletti e Antonio Conte, segnato da una replica di Spalletti in conferenza stampa.

In vista della partita di Champions League contro il Monaco, Luciano Spalletti ha risposto a Antonio Conte con un commento che ha suscitato attenzione.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Conte Spalletti

Argomenti discussi: Juve-Napoli, polemiche di fuoco. Conte attacca Spalletti: Ha mancato di rispetto, deve stare attento quando parla; Spalletti, scintille con Conte: Pensavo fosse l’IA…; Conte: Spalletti ci manca di rispetto definendoci ex campioni. La replica Ma di cosa parliamo?; Napoli, nuova delusione a Torino: tris della Juve sugli azzurri.

Lite Conte Spalletti: gelosie e invidie, i precedenti di Allegri, Sacchi e Capello quando si vince con lo stesso clubIl botta e riposta di ieri tra i tecnici di Juventus e Napoli Spalletti e Conte rimanda ad altre polemiche passate tra allenatori che hanno vinto con gli stessi colori: da Allegri a Sacchi e Capello ... sport.virgilio.it

Conte-Spalletti, volano scintille: Se ha detto ex campioni d'Italia è una frase infelice. Spalletti deve stare attento quando parlaJuventus-Napoli, che si è giocata nel weekend, si porta ancora dietro degli strascichi. Oggi Antonio Conte è intevenuto in conferenza stampa in vista della sfida di Champions League ... milannews.it

#Conte- #Spalletti, battaglia navale x.com

Conte contro Spalletti, Biasin punge: “Uno sfogo strategico, l’altro ha ridato identità” Il confronto a distanza tra Antonio Conte e Luciano Spalletti accende il dibattito. Nell’editoriale pubblicato su TMW, Fabrizio Biasin legge le parole dell’allenatore del Napoli co facebook