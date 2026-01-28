Novoli passi di Memoria | inciampare per ricordare

Questa domenica a Novoli si svolge “Passi di Memoria – Inciampare per ricordare”. La cittadinanza si ritrova alle 9.30 in Piazza Regina Margherita per un percorso a piedi attraverso il paese. Un’occasione per ricordare chi non c’è più e mantenere vivo il loro ricordo.

NOVOLI - Domenica 1 febbraio, alle ore 9.30, con ritrovo in Piazza Regina Margherita, la cittadinanza di Novoli chiamata a partecipare a “Passi di Memoria – Inciampare per ricordare”, un percorso di memoria viva che attraverserà le strade del paese per restituire voce, dignità e presenza a chi fu strappato alla propria casa, alla propria famiglia, alla propria vita. Non semplici segni urbani, ma ferite aperte nella coscienza collettiva. Ogni pietra è un invito a fermarsi, a chinare lo sguardo, a inciampare non con i piedi ma con il pensiero. A ricordare che l’Olocausto non è un fatto lontano, ma una tragedia che ha attraversato anche le nostre strade, le nostre case, la nostra comunità.🔗 Leggi su Lecceprima.it

