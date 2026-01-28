Sulla Rod Laver Arena di Melbourne, il match tra Novak Djokovic e Lorenzo Musetti cambia improvvisamente ritmo. Dopo aver vinto i primi due set, Musetti si ferma per un infortunio all’inizio del terzo, lasciando Djokovic senza parole. Il serbo ammette che Musetti era sfortunato, ma anche lui dice di essere stato pronto a tornare a casa. Una partita che nessuno si aspettava, conclusa in un modo che resterà nella memoria.

Sulla Rod Laver Arena di Melbourne accade quel che non si poteva pensare. Lorenzo Musetti, brillante e in vantaggio per due set a zero contro Novak Djokovic, si ferma per un infortunio all’inizio del terzo parziale. Dolorante e costretto a fermarsi, il carrarino si avvicina lentamente alla rete e stringe la mano del serbo, in un gesto di resa che lascia il pubblico senza parole. Fino a quel momento, il toscano aveva incantato, mentre Djokovic, nei primi due set, aveva faticato a tessere la sua tela da fondo, commettendo diversi errori al cospetto di un avversario in grande condizione. “ Nei primi due set non sentivo la palla, avevo qualche vescica, ma niente di particolare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Novak Djokovic ammette: “Musetti sfortunato, oggi ero pronto ad andare a casa”

Approfondimenti su Djokovic Musetti

Lorenzo Musetti, dopo aver raggiunto i quarti di finale agli Australian Open con una prestazione convincente contro Taylor Fritz, si prepara ad affrontare Novak Djokovic.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Djokovic batte Musetti in finale ad Atene

Ultime notizie su Djokovic Musetti

Argomenti discussi: Novak Djokovic ammette: Musetti sfortunato, oggi ero pronto ad andare a casa; Australian Open, Djokovic-Musetti in diretta: l’azzurro si ritira, aveva vinto i primi due set; Djokovic concede il punto, Musetti vince il set: fair play del serbo agli Australian Open; Australian Open, che sfortuna! Musetti si ritira avanti di due set, Djokovic in semifinale.

Novak Djokovic ammette: Musetti sfortunato, oggi ero pronto ad andare a casaSulla Rod Laver Arena di Melbourne accade quel che non si poteva pensare. Lorenzo Musetti, brillante e in vantaggio per due set a zero contro Novak ... oasport.it

Djokovic ammette: Ero pronto ad andare a casa, il migliore è stato Musetti. Gli auguro di guarire prestoIl 24 volte campione Slam torna in semifinale all'Australian Open grazie al ritiro dell'azzurro, in vantaggio di 2 set, al terzo parziale ... tuttosport.com

Un dramma sportivo. Un infortunio muscolare, forse all’inguine, dopo un allungo costa la semifinale agli Australian Open a Lorenzo Musetti, sino a quel momento avanti due set a zero su Novak Djokovic. Una beffa, senza mezzi termini. Il tennista toscano si è l - facebook.com facebook

Lorenzo Musetti sulla sfida di quarti di finale contro Novak Djokovic: "Abbiamo già giocato tante volte io e Novak e ogni volta per me è una lezione. È un grande onore condividere il campo con lui, ogni volta lascio il campo con qualcosa in più. Soltanto una vol x.com