Novak Djokovic ha confermato di essere già sulla strada di casa dopo aver vinto il suo match ai quarti di finale degli Australian Open. Il campione serbo ha commentato con parole semplici il ritiro di Lorenzo Musetti, che si è ritirato a causa di un problema di salute. Djokovic ha scritto su X: "Stavo tornando a casa. Guarisci bene amico mio"

“ Stavo tornando a casa. Guarisci bene amico mio “. Con queste parole Novak Djokovic ha commentato il ritiro di Lorenzo Musetti nei quarti di finale degli Australian Open 2026 di tennis nel post pubblicato da poco su X. Un concetto che non si discosta da quanto affermato in conferenza stampa. Sull’ infortunio dell’azzurro: “ Onestamente, la prima volta che l’ho visto un po’ in difficoltà è stato nel terzo gioco del terzo set, quando gli ho strappato il servizio. Ma ho parlato con alcuni membri del suo team, il mio ex agente, Edoardo, e mi ha detto che si lamentava già all’inizio del secondo set, ma non ho avuto la sensazione che nel secondo set la situazione stesse influenzando molto il suo gioco, anzi probabilmente è peggiorata, ed è quello che è successo “. 🔗 Leggi su Oasport.it

Novak Djokovic ammette: "Ero già sulla strada di casa"

Sulla Rod Laver Arena di Melbourne, il match tra Novak Djokovic e Lorenzo Musetti cambia improvvisamente ritmo.

Novak Djokovic si qualifica per i quarti di finale degli Australian Open 2026 senza dover scendere in campo, grazie al ritiro di Jakub Mensik, testa di serie numero 16, che ha abbandonato il torneo per un problema muscolare agli addominali.

