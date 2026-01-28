Notte di risse in Nba | scintille Dort-Fears in OKC-New Orleans tutti contro tutti in Phoenix-Brooklyn

La notte in NBA si è accesa tra risse e scontri. Dort e Fears si sono scambiati parole e mani in un acceso confronto a Oklahoma City, mentre a Phoenix e Brooklyn la tensione è salita con tutti contro tutti. Intanto, Detroit ha vinto a Denver e si è preso il primato nell’Est, e i Clippers hanno dominato a Salt Lake City. George e Embiid hanno trascinato Philadelphia, che ha battuto i Bucks, sempre più in difficoltà.

Detroit vince a Denver e consolida il suo primato a Est, i Clippers volano anche a Salt Lake City. George-Embiid show, Philadelphia asfalta i Bucks sempre più in crisi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Notte di risse in Nba: scintille Dort-Fears in OKC-New Orleans, tutti contro tutti in Phoenix-Brooklyn Approfondimenti su OKC New Orleans NBA, i risultati nella notte: Phoenix sgambetta OKC. Vincono i Pistons e gli Heat, ma Fontecchio gioca solo 1 minuto Nella notte si sono disputate le partite NBA, con Phoenix che ha battuto Oklahoma City 108-105. Nba, tripla doppia da record per Derik Queen: San Antonio passa a New Orleans. Vincono anche Phoenix e Indiana La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su OKC New Orleans Argomenti discussi: Notte di risse e di aggressioni a Monza e in Brianza: tre persone trasportate in ospedale; Rissa in centro nella notte: tre feriti tra via Dall’Oro e Vignati; Rebus sicurezza. Risse e violenza in strada. In città arrivano 38 nuove telecamere; Ancora risse e vandalismo, il comitato centro storico: Anche i fuochi d'artificio all'una di notte. Notte di risse e di aggressioni a Monza e in Brianza: tre persone trasportate in ospedalePoco dopo la mezzanotte ancora un’aggressione. Il fatto è accaduto a Cornate d’Adda, in via Dante. La vittima è un uomo di 47 anni. Sul posto i carabinieri e i soccorritori del 118. Le condizioni dell ... monzatoday.it Notte di violenza in viale XX Settembre: rissa tra maranza, urla e pugni alle 2 (VIDEO)Momenti di tensione nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 gennaio 2026 in viale XX Settembre a Trieste, dove attorno alle ore 2 si è verificata una rissa tra tre giovani, descritti dai presenti come ... triestecafe.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.