Note di Legalità la Banda della Polizia in concerto al Fermi

Questa mattina, all’Istituto comprensivo “Serao Fermi” di Cellole, si è svolto un concerto speciale. L’Ensemble dei Clarinetti della Banda Musicale della Polizia di Stato ha portato in scena “Note di legalità”, un evento pensato per avvicinare gli studenti ai valori della legalità attraverso la musica. La sala si è riempita di studenti e insegnanti, che hanno ascoltato con attenzione le melodie suonate dai poliziotti. Un modo diverso per trasmettere messaggi importanti, usando le note e le note.

Si è tenuto, presso l’Istituto comprensivo “Serao Fermi” di Cellole, un concerto didattico dell’Ensemble dei Clarinetti della Banda Musicale della Polizia di Stato, dal titolo “Note di legalità”. L’evento, nato da un’idea del Comune di Cellole in collaborazione con la Dirigenza dell’Istituto scolastico, ha permesso agli studenti frequentanti la scuola secondaria di primo grado di assistere dal vivo all’esibizione dei musicisti. Nel corso della giornata, alla presenza del Questore di Caserta, Andrea Grassi, del Sindaco di Cellole, Guido Di Leone, e di altre autorità civili e militari, l’ensemble strumentale della banda ha offerto ai giovani studenti un repertorio variegato e affascinante.🔗 Leggi su Casertanews.it

