Nonno clicca qui l’iniziativa che aiuterà gli anziani ad imparare l’uso della tecnologia

Da secoloditalia.it 28 gen 2026

Il progetto “Nonno clicca qui” partirà il 10 febbraio e coinvolgerà 20 centri anziani in tutta Italia. L’obiettivo è aiutare gli anziani a usare meglio la tecnologia e ridurre il divario digitale. Le lezioni saranno pratiche e semplici, pensate per chi ha poca dimestichezza con smartphone e computer. Gli esperti accompagneranno gli anziani passo dopo passo, creando un ponte tra generazioni e rendendo più facile la vita di tutti i giorni.

Il progetto “Nonno clicca qui” inizierà il 10 febbraio e porterà una nuova esperienza di comprensione intergenerazionale in 20 centri anziani italiani. Un’iniziativa che nasce dalla premura di colmare un gap digitale preoccupante: solo il 4,4% degli adulti, tra i 65 e i 74 anni, possiedono le competenze digitali e informatiche di base, sebbene molti “over 65” continuino a lavorare e utilizzino quotidianamente dispositivi tecnologici. Tra poco, quindi, le porte dei centri anziani si apriranno per accogliere un incontro unico tra nonni Baby Boomers e nipoti della Generazione Z. Nel tour, 1.600 studenti provenienti da scuole secondarie di primo e secondo grado diventeranno veri e propri docenti, aiutando circa 4. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

