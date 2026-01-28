Non toglieteci la nostra preside | studenti e docenti del Gullace contro il cambio dirigente

Gli studenti e i docenti del Gullace sono in fermento dopo l’annuncio del cambio di dirigente. Dopo i festeggiamenti per la riapertura della sede succursale di via Deportati del Quadraro, la notizia ha creato tensione tra chi teme di perdere l’attuale preside, Rosanna Labalestra. In piazza, manifestano con cartelli e slogan, chiedendo di non togliere loro la preside. La mobilitazione cresce tra famiglie e insegnanti, mentre ancora si aspettano chiarimenti sul futuro della scuola.

