Non toglieteci la nostra preside | studenti e docenti del Gullace contro il cambio dirigente
Gli studenti e i docenti del Gullace sono in fermento dopo l’annuncio del cambio di dirigente. Dopo i festeggiamenti per la riapertura della sede succursale di via Deportati del Quadraro, la notizia ha creato tensione tra chi teme di perdere l’attuale preside, Rosanna Labalestra. In piazza, manifestano con cartelli e slogan, chiedendo di non togliere loro la preside. La mobilitazione cresce tra famiglie e insegnanti, mentre ancora si aspettano chiarimenti sul futuro della scuola.
Prima i grandi festeggiamenti per la riapertura della sede succursale del liceo Gullace di via Deportati del Quadraro, poi la “doccia fredda”, che ha spinto la comunità scolastica a mobilitarsi La notizia dell’avvicendamento è arrivata a poche ore dalla grande inaugurazione della sede succursale della scuola, dopo il doppio incendio che l’ha devastata e resa inaccessibile dall’ottobre del 2024. “Prima le hanno fatto tagliare il nastro accanto al sindaco Gualtieri, poi subito dopo le hanno fatto sapere che non sarà più la preside” commenta una docente. E poi: “La competenza della dirigente Labalestra è di stimolo e di supporto all’attività del Collegio dei docenti, che trova nella sua spiccata capacità di mediazione un valore aggiunto.🔗 Leggi su Romatoday.it
