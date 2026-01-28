Non solo Mamdani | l’onda rossa all’attacco di Trump Giovedì alle 12 Millennium Live con Bhaskar Sunkara e Salvatore Cannavò

Giovedì alle 12, si parlerà di cosa sta succedendo oltre il Partito Democratico negli Stati Uniti. Bhaskar Sunkara spiegherà quali sono le nuove tendenze del socialismo americano e come si stanno muovendo le forze di sinistra contro Donald Trump. L’evento, in diretta su Millennium Live, promette di fare luce sui cambiamenti in atto nel panorama politico statunitense.

"Non solo Mamdani: l'onda rossa all'attacco di Trump", cosa si muove oltre i confini del Partito Democratico americano? Giovedì 29 gennaio alle 12 scopriremo le nuove rotte del socialismo USA con Bhaskar Sunkara. Il direttore di Jacobin sarà in diretta a Millennium Live insieme a Salvatore Cannavò e Mario Portanova per raccontare le sfide e le strategie dell'onda rossa sotto l'amministrazione Trump. Un confronto diretto con chi vive e racconta la politica americana in prima linea.

