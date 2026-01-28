La ferrovia senese resta un punto debole. Non si è mai investito abbastanza, e l’isolamento della zona continua a pesare. La foto di Augusto Mattioli del 1976 mostra le proteste di allora, per la scarsa modernità della rete ferroviaria. Quell’immagine rivela come da decenni i problemi di collegamento non si siano mai risolti.

La foto di Augusto Mattioli è del 1976 e ci racconta come si protesta sulla poca modernità della rete ferroviaria. Qui siamo a Buonconvento ma la foto, lungo la direttrice Chiusi-Empoli, potrebbe essere fatta in qualsiasi altra località del percorso, compreso il capoluogo. Con la ferrovia senese il tempo si è cristallizzato da molti decenni. Perché non si è mai investito su questa linea ha sicuramente spiegazioni storiche, politiche, economiche e se vogliamo anche antropologiche. Non stiamo qui a ricercarle. Il sottile compiacimento su questo isolamento passa anche da qui. Ma nessuno è poi mai effettivamente intervenuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Non si è mai investito sulla ferrovia senese. Quell’isolamento che ha tante motivazioni

