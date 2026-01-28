Non lo vedono da giorni bussano alla porta poi la tragedia | trovato morto nel sottoscala

Questa mattina, i vicini hanno chiamato la polizia dopo aver bussato invano alla porta di uno stabile. Quando gli agenti sono entrati, hanno trovato il corpo senza vita di un uomo di circa 30 anni, nascosto in un sottoscala senza riscaldamento. La vittima, un gambiano, viveva da solo in quella stanza isolata. La Procura di Bolzano ha avviato immediatamente un’indagine per chiarire cosa sia successo.

È stato trovato morto nello stanzino – senza riscaldamento – in cui viveva, all’interno di un sottoscala: la vittima è un gambiano di 30 anni, le cui generalità non sono state rese note al momento, per il quale la Procura di Bolzano ha aperto un’indagine.I fattiLa vicenda è avvenuta in quel di.🔗 Leggi su Trentotoday.it Approfondimenti su Bolzano Vittima I vicini non lo vedono da giorni: 59enne trovato morto in una Sae a Pieve Torina Tragedia in via Filonzi, non risponde ai familiari da giorni: uomo trovato morto in casa Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Bolzano Vittima Argomenti discussi: Non lo vedono da giorni, bussano alla porta poi la tragedia: 30enne gambiano trovato morto nel sottoscala a Castelrotto; Addio a Valentino Garavani, l’imperatore della moda; I furbi, le rottamazioni e una favola a lieto fine (da scrivere); Luigi Codotto uccide la moglie Luigia Rossi a colpi d'accetta, poi si toglie la vita ma sull'uomo non ci sarebbero ferite da taglio:... Abbiamo ulteriori problemi sul sito. Alcuni non vedono la homepage aggiornata da giorni. Siete tra quelli - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.