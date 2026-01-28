Non fai informazione su Signorini ma lucri sulla morbosità della gente | ecco perché il bavaglio a Corona

Una polemica accesa scuote il mondo dello spettacolo. Qualcuno ha accusato Alfonso Signorini di lucrare sulla morbosità del pubblico, soprattutto in relazione alle sue interviste e alle dinamiche del “Grande fratello vip”. La discussione si è surriscaldata dopo che qualcuno gli ha rivolto un’offesa pesante, definendolo “lurido porco”. Ora si apre un dibattito sulla differenza tra critica e diffamazione, con molti che chiedono di fare chiarezza su cosa si può dire e cosa invece sfocia nel’offendere.

Dare del “lurido porco” ad Alfonso Signorini per gli atteggiamenti che avrebbe avuto con i candidati all’entrata nella trasmissione “Grande fratello vip” non ha i connotati del diritto di critica che è tutelato dalla Costituzione, anche se il conduttore della nota trasmissione Mediaset avrebbe.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

