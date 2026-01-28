A Palermo, un oratorio è stato condannato a pagare 45.000 euro di risarcimento al vicinato. La causa nasce dal fatto che i bambini che frequentano il luogo si sono divertiti a fare rumore, ma le autorità e i vicini si sono stancati e hanno deciso di multarli. Ora, con pochi bimbi rimasti, anche loro rischiano multe se continuano a schiamazzare. Nel frattempo, in Francia, è stato introdotto un divieto per i bambini di salire sui treni, creando polemiche tra genitori e associazioni.

A Palermo oratorio condannato a risarcire con 45.000 euro il vicinato. In Francia divieto di salire sul treno per i piccini. Il silenzio degli innocenti. È la pretesa del tribunale del capoluogo siciliano, che ha condannato una parrocchia a un risarcimento fuori scala per gli schiamazzi e i canti dei bambini dell’oratorio, ritenuti fastidiosi dagli inquilini un condominio adiacente. La sentenza che ordina imperiosamente di tacere a un’intera comunità è accompagnata da 45.000 euro di risarcimento che i sacerdoti di Santa Teresa del Bambin Gesù dovranno sborsare al più presto come punizione per aver «fatto perdere valore» alle case del vicinato mentre lasciavano correre, cantare e giocare a pallone piccoli e adolescenti. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Non ci sono più bimbi e ai pochi rimasti appioppano la multa perché schiamazzano

