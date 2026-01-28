Un poliziotto che ha sparato durante un controllo anti spaccio a Rogoredo ha raccontato di aver agito in modo istintivo e spaventato. Durante l’interrogatorio, ha spiegato di aver mirato alla sagoma del sospetto e di aver sparato perché ha reagito di impulso, senza voler uccidere. La vittima, un marocchino di 28 anni, è stata colpita alla testa e ora si indaga per omicidio volontario. La scena si è svolta due sere fa, mentre altri agenti erano presenti sul posto.

«Lui ha estratto l'arma e ha mirato, io ho preso la pistola e ho sparato puntando alla sagoma». Il poliziotto indagato per omicidio volontario per aver colpito e ucciso con un proiettile alla testa due sere fa a Rogoredo un marocchino di 28 anni, nel corso di un controllo anti spaccio con altri cinque agenti, ieri durante l'interrogatorio ha raccontato di aver sparato «per reazione» istantanea, spaventato. Si è scoperto dopo che l'arma puntata dal pusher era una riproduzione a salve. L'agente, di circa quarant'anni, ha almeno vent'anni di servizio alle spalle, da tempo in forze al commissariato Mecenate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Non andiamo in servizio per uccidere"

Approfondimenti su Rogoredo Uccisione

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ho Indagato sui Veri Casi di Vampiri

Ultime notizie su Rogoredo Uccisione

Argomenti discussi: Contratto: con NSC scegli la competenza. Noi non andiamo a Roma come turisti, ma per contrattare opportunità. Leggi la nostra piattaforma; Vogliamo davvero un modello sanitario all’americana?; E se fossero i cani ad adottare le persone? Il servizio di Rajae; Giunta regionale, in aula scontro Bucci-opposizioni: Andiamo avanti, No, è la fine del civismo.

Non andiamo in servizio per uccidere«Lui ha estratto l'arma e ha mirato, io ho preso la pistola e ho sparato puntando alla sagoma». Il poliziotto indagato per omicidio volontario per aver colpito e ucciso con un proiettile alla testa du ... ilgiornale.it

“Vedere oggi il nostro collega messo alla gogna è insopportabile”. Leggete cosa mi dice questo poliziotto Milano, l’ira della polizia: “Dall’atto dovuto all’omicidio volontario. Si presume che andiamo in servizio per uccidere” x.com

Il nostro servizio di trasporto è attivo! Per il Centro Diurno Sant’Anna mettiamo a disposizione un servizio di accompagnamento dedicato: andiamo a prendere i nostri ospiti direttamente a casa e li accompagniamo in struttura, in totale sicurezza e serenità. - facebook.com facebook