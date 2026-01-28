No all’indifferenza La memoria unico vaccino Bergamo il ricordo della Shoah guardando all’oggi Il sindaco | Inquietanti segnali di regressione

La città di Bergamo si ferma per ricordare la Shoah. Questa mattina, il Comune ha organizzato diverse iniziative per onorare le vittime e riflettere sul presente. Il sindaco ha parlato di segnali inquietanti di regressione e ha ricordato che la memoria resta l’unico vero vaccino contro l’indifferenza. La senatrice Liliana Segre, presente in videoconferenza, ha sottolineato l’importanza di non dimenticare mai. La giornata si è conclusa con un momento di silenzio e un appello a mantenere viva la memoria.

La memoria come unico vaccino contro l’indifferenza. Le parole della senatrice Liliana Segre, attivista politica superstite dell’Olocausto, sono risuonate ieri mattina a Bergamo durante le manifestazioni organizzate dal Comune in occasione del Giorno della Memoria. Quattro le iniziative predisposte per ricordare le vittime della Shoah. Alle 9,45, al Parco delle Rimembranze, alla Rocca, in Città Alta, si è svolta la cerimonia di deposizione di corone di alloro alla lapide che ricorda gli ebrei bergamaschi deportati nei campi di sterminio e l’omaggio alla lapide dedicata alle ceneri dei deportati nei lager nella chiesetta di Sant’Eufemia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - No all’indifferenza. La memoria unico vaccino. Bergamo, il ricordo della Shoah guardando all’oggi. Il sindaco: "Inquietanti segnali di regressione" Approfondimenti su Bergamo GiornoDellaMemoria Giorno Memoria, Mattarella: Shoah buio della ragione in una nebbia di indifferenza – Il video Il Giorno della Memoria ricorda le vittime della Shoah, evidenziando l’importanza di mantenere vivo il ricordo di eventi tragici. Giornata della Memoria, il nuovo murale della Shoah e l’appello di Jarach: “Il ricordo serve anche per il futuro. Ghali? Sono per la libertà d’espressione” La Giornata della Memoria è un’occasione per ricordare e riflettere sugli orrori del passato, ma anche per promuovere la sensibilizzazione sul tema. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Bergamo GiornoDellaMemoria Argomenti discussi: No all’indifferenza. La memoria unico vaccino. Bergamo, il ricordo della Shoah guardando all’oggi. Il sindaco: Inquietanti segnali di regressione; Parolin in Danimarca: non essere indifferenti di fronte alle sofferenze dei popoli; Giornata della Memoria, Leccese ricorda D'Agostino e Zannini: No all'indifferenza; Giornata della Memoria, dal ricordo all'impegno. Una ricorrenza di cui riconfermare pienamente valore e attualità. No all’indifferenza. La memoria unico vaccino. Bergamo, il ricordo della Shoah guardando all’oggi. Il sindaco: Inquietanti segnali di regressioneLa memoria come unico vaccino contro l’indifferenza. Le parole della senatrice Liliana Segre, attivista politica superstite dell’Olocausto, ... ilgiorno.it Firenze, la Via Crucis dei giovani a Sollicciano. Il vescovo: «Luogo di tortura, no all'indifferenza»Passi lenti sull’asfalto, guardando la croce che guida il cammino. E guardando laggiù, verso il carcere di Sollicciano di Firenze che è la meta di questo cammino lungo due chilometri. Centinaia di ... corrierefiorentino.corriere.it L'Eco di Bergamo. . «La memoria è l’unico vaccino contro l’indifferenza» ha detto la sindaca di Bergamo Elena Carnevali, citando Liliana Segre nella mattinata del 27 gennaio durante le commemorazioni del Giorno della Memoria che si sono tenute lungo l'ar - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.