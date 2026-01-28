A Niscemi la situazione è critica. Una collina si sta sgretolando e sta trascinando con sé interi quartieri. Le case e le strade sono sotto minaccia, e il rischio di ulteriori crolli aumenta di ora in ora. Le autorità stanno monitorando attentamente, ma ancora nessuna soluzione concreta all’orizzonte. La paura tra i residenti cresce mentre la terra continua a muoversi.

Non è "solo" una frana, c'è una collina che sta scivolando e ha iniziato a tirare giù interi quartieri. Niscemi, cittadina in provincia di Caltanissetta, è diventata simbolo di un'emergenza frutto di dissesto idrogeologico, maltempo estremo, allarmi inascoltati. Il risultato è che ci sono almeno.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Niscemi Crollo

La collina di Niscemi sta subendo un crollo esteso a causa delle recenti condizioni di maltempo.

La frana a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, ha portato all’evacuazione di oltre 1.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Niscemi sta crollando

Ultime notizie su Niscemi Crollo

Argomenti discussi: L'intera collina di Niscemi sta crollando. Schlein: 'Dirottare un miliardo del Ponte alle aree colpite dal maltempo'; Non si ferma la frana a Niscemi: 1.500 sfollati. Case entro 50-70 metri andranno giù - Ciciliano: si lavora veloci a censimento puntuale; Frana Niscemi, il fronte della frana si allarga: oltre mille sfollati, interi quartieri evacuati, scuole chiuse. Sta crollando mezza città; Niscemi, la Protezione civile: L’intera collina sta crollando.

L'intera collina di Niscemi sta crollando. Schlein: 'Dirottare un miliardo del Ponte alle aree colpite dal maltempo''Piano delocalizzazione per sfollati'. Il capo del dipartimento della protezione civile nazionale: 'Sopralluogo con componente scientifica del centro di competenza' (ANSA) ... ansa.it

Frana a Niscemi, «l'intera collina sta crollando»: l'allarme della Protezione Civile. Gli sfollati sono 1.500La scoperta dopo una ricognizione aerea dei tecnici. Gli sfollati salgono a 1500, avranno un contributo fino a 900 euro mensili ... corriere.it

#Niscemi continua a franare verso la piana di Gela: "L'intera collina sta crollando", dice il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano. 1500 gli sfollati, molti dei quali non rientreranno più nelle proprie abitazioni. La situazione è complicata dal ritorno del mal - facebook.com facebook

Enorme frana di 4 km inghiotte Niscemi, oltre 1500 gli sfollati: "L'intera collina sta crollando" x.com