Niscemi situazione drammatica | la premier Meloni sul posto Il geologo | Ci troviamo in una fase di massima allerta

La situazione a Niscemi si fa sempre più grave. La premier Meloni è arrivata sul posto, mentre il geologo avverte: “Siamo in massima allerta”. Le autorità stanno lavorando per mettere in sicurezza le persone, ma il problema resta urgente e ancora da risolvere.

“Adesso ci troviamo in una fase di massima allerta. Quello che bisogna fare, e che chiaramente gli organi preposti stanno già facendo, è mettere al sicuro le persone”. A parlare, in esclusiva per Notizie.com, è Antonio D’Anna dell’Ordine degli Geologi della Campania. Il caso è quello dell’enorme frana che sta interessando in queste ore il Comune di Niscemi, non lontano da Caltanissetta, in Sicilia. (ANSA FOTO) – Notizie.com La situazione è drammatica. Il fronte della frana è di oltre quattro chilometri e le immagini mostrano case in bilico sul burrone. 🔗 Leggi su Notizie.com

A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, una frana iniziata domenica 25 gennaio ha provocato la chiusura delle scuole e l’evacuazione di oltre 500 persone.

Una frana si è sviluppata nel quartiere Sante Croci di Niscemi, coinvolgendo diversi chilometri di territorio.

