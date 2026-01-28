Dopo il sopralluogo nella zona colpita dalla frana, Giorgia Meloni annuncia che il governo agirà rapidamente. Ha confermato uno stanziamento iniziale di 100 milioni di euro e ha promesso che le misure per aiutare le persone colpite arriveranno in breve tempo. Intanto, si indaga per disastro colposo e danneggiamento, mentre il governo respinge le polemiche sugli aiuti, definendole pretestuose. Meloni ha partecipato alla riunione di emergenza, cercando di fare il punto sui danni provocati dall’evento atmosferico.

"Sugli aiuti polemiche pretestuose e non necessarie": Giorgia Meloni, dopo un sopralluogo sulla zona colpita dalla frana, ha partecipato alla riunione emergenza maltempo per fare il punto della situazione e calcolare i danni delle ultime ore. La Procura di Gela ha aperto fascicoli contro ignoti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Niscemi, Meloni nelle aree colpite: "Agiremo velocemente, €100mln è un primissimo stanziamento"; s'indaga per disastro colposo e danneggiamento

La frana che da giorni interessa Niscemi mantiene alta l’attenzione.

Meloni questa mattina ha visitato Niscemi, sorvolando l'area colpita dalla frana e dal ciclone Harry.

