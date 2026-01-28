Niscemi Meloni in visita al comune colpito dalla frana | Non si ripeterà quanto accaduto nel ’97

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata oggi a Niscemi, il paese colpito dalla frana. Ha visitato le zone danneggiate e ha promesso che non si ripeterà quanto accaduto nel ’97. Nel vertice di emergenza, i tecnici hanno deciso le tempistiche per sistemare le persone che non potranno tornare nelle proprie case, assicurando loro un alloggio temporaneo. La visita si conclude con l’impegno di intervenire subito sui problemi più urgenti.

Un vertice d’emergenza nel corso del quale si è fatto fronte ai dossier più delicati, come i tempi entro i quali le persone che non potranno rientrare in casa avranno un alloggio alternativo. Presente in Municipio a Niscemi, Giorgia Meloni che si è recata in visita nel comune nella provincia di Caltanissetta, dove domenica scorsa una grave frana ha portato all’evacuazione dalle case di oltre 1.500 cittadini. Nella tragicità del momento, il premier ha voluto presiedere l’incontro, durato poco meno di un’ora, per affrontare nell’immediato le principali difficoltà che piegano il paese siciliano. In primo piano anche le scuole che al momento non riaprono e le 2700 utenze ancora senza gas né acqua calda. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

La premier Giorgia Meloni ha sorvolato l’area di Niscemi in elicottero prima di arrivare al Municipio.

La frana di Niscemi continua a rappresentare un rischio per le abitazioni situate sul bordo del precipizio.

