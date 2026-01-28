Niscemi la frana più grande d’Europa e il paese da spostare Parla il capo della Protezione civile Ciciliano

A Niscemi la terra continua a muoversi. La frana più grande d’Europa si allarga, con porzioni di terreno che scendono ancora verso valle. Il capo della Protezione civile, Ciciliano, spiega che si vedono a occhio nudo le parti di terra che si staccano e scivolano giù. La frana ha deviato anche due corsi d’acqua, creando preoccupazione tra i residenti e le autorità. La situazione resta critica, e si pensa di dover spostare il paese per motivi di sicurezza.

"Il fronte di frana continua a spostarsi: potremmo dovere evacuare altre famiglie. Ma per la stima dei danni bisogna aspettare". Il monitoraggio dallo spazio, anche grazie alla costellazione di satelliti argentini. "A occhio nudo si vedono porzioni di frana che continuano a scendere verso valle. Il materiale caduto ha deviato due corsi d'acqua". Prima di parlare al Foglio, Fabio Ciciliano, il capo della Protezione civile, ha sorvolato Niscemi, in Sicilia, in elicottero insieme alla premier Giorgia Meloni. La frana a Niscemi prosegue in modo costante, coinvolgendo un'area abitata e determinando interventi di emergenza. Secondo il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, la situazione è più grave di quanto appaia in superficie: «L'intera collina sta crollando sulla piana di Gela». "La frana di Niscemi non coinvolge tutta la collina, le parole del capo dipartimento Fabio Ciciliano sono state mal interpretate. Non sta succedendo quello, è ben evidente la situazione". Lo spiega Nicola Casagli, professore di Geologia applicata. A Niscemi la frana è instabile. Mai usati i fondi già stanziati.

