Niscemi, la frana non si ferma. Arriva anche la Meloni

La premier Giorgia Meloni è arrivata a Niscemi, dove la frana continua a preoccupare. La massa di terra che si muove lungo un fronte di 4 chilometri non si ferma, e sono già state evacuate diverse persone. Meloni ha visitato la zona, promettendo interventi immediati, mentre i cittadini attendono risposte concrete per mettere fine a questa emergenza.

A Niscemi, in provincia di Caltanissetta è giunta la premier Giorgia Meloni. La frana con un fronte lungo 4 chilometri, che ha già costretto oltre 1.500 persone ad abbandonare le case, non si arresta. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

La situazione a Niscemi rimane critica, con la frana che avanza sulla collina, coinvolgendo circa 1.

A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, la frana in corso si è ulteriormente estesa verso Gela, evidenziando una situazione di crescente preoccupazione.

