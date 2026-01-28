Niscemi la frana non si ferma Arriva anche la Meloni
La premier Giorgia Meloni è arrivata a Niscemi, dove la frana continua a preoccupare. La massa di terra che si muove lungo un fronte di 4 chilometri non si ferma, e sono già state evacuate diverse persone. Meloni ha visitato la zona, promettendo interventi immediati, mentre i cittadini attendono risposte concrete per mettere fine a questa emergenza.
A Niscemi, in provincia di Caltanissetta è giunta la premier Giorgia Meloni. La frana con un fronte lungo 4 chilometri, che ha già costretto oltre 1.500 persone ad abbandonare le case, non si arresta. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Approfondimenti su Niscemi Frana
Non si ferma la frana a Niscemi, 1500 sfollati (video)
La situazione a Niscemi rimane critica, con la frana che avanza sulla collina, coinvolgendo circa 1.
Niscemi, la frana non si ferma: «Situazione drammatica». L'Italia nella morsa del maltempo: in arrivo l'affondo
A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, la frana in corso si è ulteriormente estesa verso Gela, evidenziando una situazione di crescente preoccupazione.
Niscemi, la frana non si ferma. Arriva anche la Meloni
Ultime notizie su Niscemi Frana
Argomenti discussi: La frana avanza a Niscemi, Ciciliano: 'Chi ha casa lì non rientrerà più'; Frana a Niscemi, cosa sta accadendo dal punto di vista geologico: il precedente e le cause; Niscemi, la frana non si ferma; FRANA A NISCEMI: NON È UNA COINCIDENZA.
Lo speciale sulla frana a NiscemiLeggi su Sky TG24 l'articolo Frana Niscemi, oltre 1.500 sfollati. Meloni sorvola zone colpite dal maltempo in Sicilia ... tg24.sky.it
Frana di Niscemi: non sarebbe ora di smettere di costruire dove non si può?Eventi climatici estremi e incuria per il territorio sono il vero mix perfetto per preparare una catastrofe ambientale e sociale. Italia Nostra: «Quanto sta accadendo a Niscemi non è frutto del caso o ... vanityfair.it
Ciclone Harry e Niscemi, la premier Meloni sorvola le zone colpite La notizia: https://qds.it/maltempo-sicilia-premier-meloni-sorvola-elicottero-zone-colpite-comune-niscemi-frana/ facebook
A Niscemi la frana è instabile. Mai usati i fondi già stanziati (di @saulcaia) x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.