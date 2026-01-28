Niscemi il video della frana ripreso dall’elicottero della Guardia Costiera
Un elicottero della Guardia Costiera ha sorvolato Niscemi e ha ripreso le immagini della frana che ha colpito il comune. Le foto mostrano chiaramente la portata del movimento di terra e i danni provocati. La zona è stata subito messa in sicurezza, mentre le autorità valutano i danni e le prossime mosse. Nessuna notizia di feriti finora.
La frana di Niscemi vista dall’alto. Sono impressionanti le immagini girate a bordo dell’elicottero della Guardia Costiera che riprendono la frana che ha colpito il Comune di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Il cedimento del terreno è cominciato domenica 25 gennaio a causa del ciclone Harry e della violenta ondata di maltempo che si sono abbattuti sulla Sicilia, e la frana ha trascinato via strade, case e terreni per oltre 25 metri. A causa della frana sono stati sfollati ed evacuati migliaia di abitanti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondimenti su Niscemi Frana
Le immagini della frana a Niscemi, in video
Le immagini della frana a Niscemi mostrano i cedimenti del terreno che interessano la zona.
Niscemi, le foto della frana vista dall’alto: evacuate oltre 1500 persone
La recente frana a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, ha provocato ingenti danni e l’evacuazione di oltre 1500 persone.
Ultime notizie su Niscemi Frana
Argomenti discussi: Frana a Niscemi, le immagini riprese dal drone. Evacuate 500 persone e scuole chiuse VIDEO; Niscemi, si allarga il fronte della frana: le immagini in diretta; Le immagini della frana a Niscemi, in video; VIDEO | Frana a Niscemi, famiglie sfollate e abitazioni crollate: le incredibili immagini.
Il video della frana a Niscemi vista dall’alto, le case in bilico su un fronte lungo 4 chilometriSi aggrava l’emergenza a Niscemi, nel Nisseno, dove una frana – nel video dei Vigili del Fuoco le immagini dall’alto – con un fronte di circa quattro chilometri continua ad avanzare senza sosta. Il mo ... blitzquotidiano.it
Niscemi, sfollate oltre mille persone e continua a piovere. La diretta video dalla franaIl consiglio dei Ministri delibera lo stato d'emergenza per Calabria, Sicilia e Sardegna colpite dal ciclone Harry e stanzia i primi 100 milioni di euro. Si allarga intanto il fronte della frana a Nis ... video.corriere.it
La struttura era stata chiusa nei giorni scorsi dalla guardia costiera in seguito ai danni causati dal passaggio di "Harry". Programmate ulteriori verifiche nei prossimi giorni - facebook.com facebook
380 dispersi e 50 morti, Ma la Guardia costiera non ne dà notizia Angela Nocioni, l’Unità x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.