Niscemi crolla di nuovo. Le sue strade e le case sembrano sfidare il tempo, ma alla fine si arrendono alla forza della natura. Le prime crepe si allargano e alcune parti del paese rischiano di cedere, come un castello di sabbia sotto le onde. La gente osserva preoccupata, consapevole che senza interventi decisi il rischio di smottamenti e crolli aumenterà ancora.

Niscemi continua a franare. Come un castello di sabbia che cede non appena l'acqua del mare ne bagna le fondamenta. E, in effetti, quelle case cadono giù per oltre venti metri, con altre rimaste appese a strapiombo e pronte a venire giù, si reggevano (è certo) su strati di sabbia mista ad argilla. Su una terra la cui fragilità aveva già dato prova di sé nel 1997. Trent'anni fa le case rase al suolo furono una cinquantina, tra le proteste dei cittadini e nessuna lezione per il futuro. Il “conto” è arrivato domenica scorsa sbriciolando verso la piana di Gela oltre quattro chilometri di costone sul lato ovest. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Niscemi, il paese sulla sabbia che non ha imparato la lezione

Argomenti discussi: Frana a Niscemi, cosa sta accadendo dal punto di vista geologico: il precedente e le cause; A Niscemi il fronte della frana si è allargato di un chilometro in una notte. Nel paese sul precipizio: Mille sfollati e una strada sola per raggiungerlo; A Niscemi la frana avanza veloce. Addio alle case: Viene giù tutto; L’Italia, che frana! Niscemi in bilico ricorda che siamo un Paese dai piedi di argilla. Dal 1918 sono state 17.000 le gravi frane in 14.000 luoghi, con 5.939 vittime e 1,2 mld di euro all’anno di danni. Delle 750.000 frane Ue, 620.808 sono nostre.

Maltempo, Meloni: «A Niscemi non si ripeterà il '97, agiremo». Schifani: il paese rischia di crollare davanti a un vuoto enormeA Niscemi, «a rendere complesso il quadro è l'impossibilità, finché la frana rimarrà attiva, di identificare con esattezza l'area su cui intervenire e stabilire di conseguenza le modalità di intervent ... ilmessaggero.it

Niscemi, Meloni in elicottero sulle zone colpite dal maltempo: «Saremo celeri». La procura di Gela apre un’inchiestaLa presidente del consiglio è in Sicilia per il vertice al Comune. Gli sfollati sono 1.500. Il ministro Musumeci è atteso alla Camera per rispondere al question time ... editorialedomani.it

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata oggi a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, per visitare il paese colpito dalla frana. Meloni ha sorvolato la zona in elicottero, insieme al capo della Protezione civile Fabio Ciciliano. Poi si è recata in Comun - facebook.com facebook

#Niscemi La premier si reca nel paese sconvolto dalla #frana. Con il capo della Protezione Civile, Ciciliano, ha sorvolato in elicottero le zone colpite dal maltempo. Poi gli incontri in municipio. L'inviata @ElenaBaiocco #GR1 x.com