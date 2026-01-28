Nico Gori Swing 10tet in concerto all’Exwide

Questa sera all’Exwide il Nico Gori Swing 10tet ha portato sul palco un jazz vivace e ricco di energia. Nico Gori, tra i migliori al mondo secondo DownBeat, ha guidato un gruppo compatto e preciso, che ha fatto vibrare il pubblico con assoli coinvolgenti e un ritmo travolgente. La band ha mostrato tutta la sua esperienza, regalando un concerto che ha fatto muovere e apprezzare anche i più appassionati.

Il Nico Gori Swing 10tet, guidato dal clarinettista e sassofonista Nico Gori (tra i migliori al mondo secondo la prestigiosa rivista DownBeat), è un progetto esplosivo e al tempo stesso una delle formazioni più raffinate della scena jazz italiana. Continuano i festeggiamenti dei 10 anni dalla sua fondazione con un nuovo concerto all’Exwide.Nato nel 2015 per “Il Jazz Italiano per L’Aquila”, il gruppo è cresciuto tra festival e collaborazioni d’eccellenza (Arbore, Bollani, Drusilla Foer, Bosso, Casale.) fino a diventare una delle band più amate della scena jazz italiana. Dal 2015 a oggi il Nico Gori Swing 10tet ha pubblicato quattro album di grande spessore: il live “Dancing Swing Party” (2016), il brillante “Swingin’ Hips” (2018) con ospiti Stefano Bollani e Drusilla Foer, il natalizio “The Tentet is Coming to Town” (2018) e l’elegante “Swing Classics” (2021), che omaggia i grandi classici del genere.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Approfondimenti su Nico Gori Exwide

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Nico Gori Exwide

Argomenti discussi: Cecoslovacchia rivoluzione swing.

Atmosfera swing per il Grey Cat. A Marina arriva Nico GoriGROSSETOAl Grey Cat Jazz Festival 2025 arriva Nico Gori Swing 10Tet, in concerto a Marina di Grosseto questa sera alle 21,30 al Forte di San Rocco. L’ingresso sarà al costo di 12 euro, 10 euro il ... lanazione.it

Vietato star seduti al live show di Nico Gori 10tetPistoia, 16 luglio 2019 - Si intitola Swingin' Hips, il concerto di Nico Gori Swing 10tet alla Fortezza Santa Barbara che venerdì 19 luglio (ore 21.30), in un'anteprima di Serravalle Jazz 2019 e a ... lanazione.it

Ultima della Stagione de :"le Balene in jazz #ilcantodipinto" con Nico GorI e Piero Frassi facebook