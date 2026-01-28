Network del terrore missili e programma atomico | ecco le tre richieste di Trump all' Iran
Donald Trump ha inviato un messaggio chiaro all’Iran: se non si trova un accordo in tempi brevi, potrebbe scattare un nuovo attacco militare. L’ex presidente sta rafforzando la pressione, muovendo la sua “Armada” e chiedendo all’Iran di rinunciare a missili, attività di rete e al programma atomico. Il rischio di un’escalation sale, mentre le tensioni tra i due paesi continuano a crescere.
Donald Trump muove la sua “Armada” e avverte l’Iran: c’è poco tempo per chiudere un’intesa che eviti un nuovo raid dopo quello di giugno. Teheran prende tempo, ma basta poco al tycoon per colpire. Nell’area è arrivata la portaerei USS Abraham Lincoln e il relativo gruppo di attacco, mentre da giorni gli avamposti americani, come Diego Garcia, hanno visto un via vai di caccia e aerei per formare la potenza di fuoco necessaria. Il presidente ha spiegato che il nuovo dispositivo militare somiglia molto a quello creato negli ultimi mesi intorno al Venezuela, poi culminato con l’operazione lampo che ha portato alla cattura e all’arresto del presidente Nicolás Maduro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
