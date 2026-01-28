La polizia e la guardia di finanza sono intervenute ieri sera in un locale della Spezia, dove hanno trovato oltre 100 persone a una festa senza autorizzazioni. Il titolare è stato denunciato per aver organizzato l’evento senza l’agibilità richiesta dalla legge. Nessuna autorizzazione, ma gente che si divertiva come se nulla fosse.

La Spezia, 28 gennaio 2026 – Nessuna autorizzazione per il locale, ma dentro c'è una festa con oltre un centinaio di persone: la polizia e la guardia di finanza denunciano il titolare per la mancanza dell'agibilità. Nella serata di sabato scorso, nell’ambito di una serie di controlli ai pubblici esercizi, la Squadra amministrativa della polizia della Questura della Spezia, insieme ai militari della guardia di finanza della Compagnia della Spezia, ha effettuato un controllo in un locale frequentato normalmente da molti giovani e situato nella periferia della città. Durante l’ispezione è stato accertato che il locale, al momento del controllo caratterizzato da luce soffusa, luci psichedeliche, musica ad alto volume attraverso impianto amplificato, la presenza di un deejay e di oltre un centinaio di persone intente a ballare, appariva adibito a discotecalocale da ballo, nonostante il proprietario non fosse in possesso della specifica e prevista autorizzazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nessuna autorizzazione, ma nel locale c’è una festa con 100 persone: titolare denunciato

Approfondimenti su La Spezia 28 gennaio 2026

A San Gennaro Vesuviano, i Carabinieri hanno scoperto una palazzina abusiva trasformata in dormitorio e opificio, dove 76 operai lavoravano in condizioni di degrado e senza autorizzazioni.

All'alba a San Gennaro Vesuviano, emergenza in una palazzina di tre piani senza autorizzazioni, dove si trovano 76 operai stipati all’interno.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su La Spezia 28 gennaio 2026

Argomenti discussi: Askatasuna, un evento musicale a Palazzo Nuovo. UniTo: Nessuna autorizzazione; Il corteo pro-Palestina sfida il divieto a Cagliari: centro blindato, nessuna violenza; Crans-Montana, lavori senza autorizzazione. La ristrutturazione del bar solo comunicata al Comune; Docenti e compatibilità con altro lavoro, ecco quali altri lavori possono fare i docenti senza incorrere in rischi di sanzione disciplinare o di mancata autorizzazione dirigenziale.

Nessuna autorizzazione, ma nel locale c’è una festa con 100 persone: titolare denunciatoDurante un controllo di polizia e guardia di finanza è stata accertata la mancanza di agibilità. Il titolare, infatti, risultava in possesso della sola autorizzazione per la somministrazione di alimen ... lanazione.it

Sydney Sweeney appende i reggiseni sulla iconica scritta Hollywood per pubblicità. La Camera di Commercio furibonda: Non aveva nessuna autorizzazioneL'attrice di Euphoria ha lanciato la sua linea di lingerie appendendo reggiseni sull'iconica insegna ma senza autorizzazioni ... ilfattoquotidiano.it

Gratteri, "Fdi rilancia su Fb vecchio video senza autorizzazione, denuncerò". "Mai autorizzato nessun partito ad associare il mio nome a campagna referendaria per sì" #ANSA - facebook.com facebook