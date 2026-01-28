Lunedì di Giorgio Quarzo Guarascio, meglio noto come Tutti Fenomeni, è il disco più atteso del momento. È un album che sfida le categorie, con suoni moderni e energici. La musica scorre veloce, tra pezzi che spingono forte e altri più riflessivi. La scena musicale italiana ha bisogno di questa ventata di freschezza, e Guarascio non si tira indietro. Il disco sta già facendo parlare di sé tra gli appassionati e i critici, che trovano in questa uscita un segnale di cambiamento.

Un viaggio nel caos di "Lunedì", il disco di Giorgio Quarzo Guarascio. L'album più culturale e psicologico del momento. Una nutrita galleria di esperimenti, diversi per intensità, per umore e per riuscita, comunque tutti anomali e col dono di rivelarsi materia contemporanea italiana “Ecco il mio disco borghese”. Il “Lunedì” di Tutti Fenomeni: l'illusione di cambiare e la resa totale alla routine "Lunedì” di Giorgio Quarzo Guarascio, noto come Tutti Fenomeni, è il disco più contemporaneo in circolazione al momento e dunque è l’ascolto più culturale e psicologico che si possa fare, nel caso si sia interessati a capire cosa possa ancora fare la musica per noi, oggi. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

