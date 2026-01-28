Nella Lega prove di distensione in vista dell’incontro Salvini-Vannacci

Matteo Salvini prova a calmare le acque. Dopo le tensioni e le polemiche sollevate dalle ultime dichiarazioni di Roberto Vannacci, il leader della Lega cerca di distendere gli animi in vista dell’incontro programmato. Sperando di ridurre le tensioni, Salvini si muove per riportare un po’ di serenità nel suo partito.

Milano, 28 gen. (askanews) – Cerca di far calmare le acque, Matteo Salvini, spera che il polverone sollevato dalle ultime mosse di Roberto Vannacci si abbassi un po'. Per arrivare all'incontro chiarificatore con un clima meno teso di quello degli ultimi giorni, con i continui strappi del generale e dei suoi uomini, ultimo il deposito del simbolo "Futuro Nazionale". Perfino Massimiliano Romeo, uno dei più critici verso la svolta sovranista, usa toni concilianti: "Ci sta che in un partito come la Lega ci sia una pluralità di voci. L'auspicio è che ci sia una ricomposizione di alcune incomprensioni, figlie anche di articoli di giornali che hanno soffiato sul fuoco.

Matteo Salvini ha commentato la possibile uscita di Roberto Vannacci dalla Lega, sottolineando che chi lascia il partito si allontana dal suo percorso.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

