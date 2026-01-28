Nel locale di Crans, gli agenti hanno trovato un vero arsenale di lanciarazzi e petardi. Oltre alle candele pirotecniche, c’erano anche strumenti per sparare fuochi d’artificio. La scoperta ha portato all’arresto di alcune persone e alla confisca di materiali pericolosi. La situazione resta sotto controllo, ma i responsabili rischiano sanzioni penali.

Non solo bengala e candele pirotecniche. Ma anche petardi e lanciarazzi per i fuochi d’artificio. Un vero «arsenale» per i festeggiamenti accatastato nel magazzino de Le Constellation. È quanto scoperto dagli esperti dell’Istituto forense di Zurigo incaricati dalla procura di Sion. Secondo Jacques Moretti, proprietario del locale insieme alla moglie Jessica, il tutto sarebbe arrivato per iniziativa dei clienti. «Li avranno portati loro», ha detto l’imprenditore, eludendo controlli e sorveglianza. Almeno 6 lanciarazzi Thunder King, 8 petardi lupo p1, oltre a 100 fontane pirotecniche. L’ennesimo elemento fuori posto che va ad aggiungersi alle immagini dei pannelli sorretti da stecche da biliardo. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Nel locale di Crans un arsenale di lanciarazzi

Approfondimenti su Crans Lake

Negli ultimi aggiornamenti riguardanti la tragedia a Crans-Montana, sono stati rinvenuti petardi e lanciarazzi nel seminterrato del locale Constellation.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Crans Lake

Argomenti discussi: Crans-Montana, il Tg1 mostra le immagini di un un altro incendio in un locale dei Moretti; Crans-Montana, i pm di Roma pronti a inviare investigatori della Squadra mobile in Svizzera; Crans-Montana, Chigi: Ambasciatore in Svizzera se autorità collabrano; Dopo Crans-Montana i controlli nelle discoteche italiane sono aumentati.

Crans Montana, trovato ‘arsenale’ di petardi e lanciarazzi nel locale. Il sindaco: Piango ogni giornoI nuovi dettagli sulla tragedia al Constellation di Crans-Montana: nel seminterrato del locale sono stati trovati petardi e lanciarazzi ... fanpage.it

Crans-Montana, scoperta choc: c’era già stato un incendio analogo nel 2024L’inchiesta su Crans Montana rivela un principio d'incendio al Constellation nel 2024, con la stessa dinamica del rogo che ha ucciso 40 persone ... panorama.it

Crans-Montana: nel locale un arsenale di petardi e lanciarazzi. Il giallo dei video cancellati e l'audio di Moretti: "Dimmi se la schiuma cade o no" https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/strage-constellation-crans-montana-arsenale-pirotecnico-indagini-italia-sviz - facebook.com facebook

Crans, il locale prima dell'incendio: i pannelli fissati con le stecche da biliardo x.com