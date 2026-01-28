Nel giorno del ricordo La politica ai giovani | Dite no alle intolleranze

La sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha parlato ai giovani durante il Viaggio della Memoria, ricordando loro di non cedere alle intolleranze. Lo ha detto davanti a studenti e studentesse nel Salone dei Cinquecento, in un momento di grande incertezza a livello globale.

"Non bisogna cedere alle intolleranze". La frase della sindaca di Firenze Sara Funaro, pronunciata davanti ai ragazzi delle scuole che hanno partecipato al Viaggio della Memoria, risuona nel Salone dei Cinquecento in un momento di totale instabilità mondiale. Il Giorno della Memoria 2026 - che si celebra il 27 gennaio per commemorare le vittime dell’Olocausto, è la data della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz – ci fa interrogare sempre di più sul fatto che il passato è passato ma può tornare. "Siate portatori dei valori della democrazia, del rispetto, dell’uguaglianza", dice Funaro ai ragazzi, accompagnata dall’assessora Benedetta Albanese, che mette anima e cuore al progetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Ieri il Comune ha ricordato l’Olocausto con diverse iniziative dedicate alle vittime della Shoah.

