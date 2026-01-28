Nel decreto Pnrr rispunta la norma sui lavoratori sottopagati è polemica con sindacati e opposizione

Il decreto Pnrr torna al centro delle polemiche dopo il riemergere della norma sui lavoratori sottopagati. La questione ha scatenato critiche da parte di sindacati e opposizione, che chiedono chiarimenti e modifiche. La norma prevede che, quando un giudice accerta che la paga di un lavoratore non rispetta i diritti garantiti dall’articolo 36 della Costituzione, l’azienda deve pagare anche le differenze retributive o contributive maturate nel passato. La misura rischia di creare nuovi contenziosi e di alimentare le tensioni sul

Quando un giudice accerta che la retribuzione percepita dal lavoratore non è conforme all'articolo 36 della Costituzione, il pagamento di differenze retributive o contributive maturate per il periodo precedente alla data del deposito del ricorso viene escluso, se si tratta di un contratto "leader", o di un contratto equivalente. Nella bozza del decreto legge Pnrr rispunta la norma prevista dall'ultima bozza del decreto Milleproroghe, ma eliminata su pressing del Quirinale - dopo la levata di scudi dei sindacati - che in precedenza figurava nella legge di Bilancio, e prima ancora un'analoga proposta del presidente della commissione Lavoro della Camera, Walter Rizzetto (FdI), con un emendamento della maggioranza al decreto ex Ilva della scorsa estate, che poi fu stralciata.

