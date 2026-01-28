Nel decreto Pnrr rispunta la norma salva-imprenditori contro i lavoratori sottopagati

Nel nuovo testo del decreto Pnrr spunta una norma che protegge i datori di lavoro. Se il contratto collettivo prevede uno standard retributivo, le aziende non saranno più obbligate a pagare differenze salariali o contributive relative a periodi passati, anche se i lavoratori sono stati pagati meno del dovuto. La norma sembra favorire le imprese, lasciando i lavoratori senza risarcimenti per le somme non corrisposte in passato. La questione ha già suscitato molte polemiche tra sindacati e lavoratori.

🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Decreto Pnrr Lavoratori sottopagati: arriva una norma salva-imprenditori Sottopagati, norma salva-imprenditori La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Decreto Pnrr Nel decreto Pnrr rispunta la norma salva-imprenditori contro i lavoratori sottopagatiRispunta nella bozza del decreto Pnrr la norma con cui si stabilisce che il datore di lavoro non possa essere condannato al pagamento di differenze retributive ... fanpage.it Dl Pnrr, strutture di missione attive fino al 2029 e rafforzati gli obblighi di resoconto mensiliL'ennesimo decreto di revisione del Piano proroga fino al 31 dicembre 2029 le unità di missione e le strutture dirigenziali per monitorare e gestire efficacemente il Pnrr, assicurando continuità ammin ... milanofinanza.it Coldiretti Puglia valorizza il decreto Agrisolare: 789 milioni del Pnrr per fotovoltaico sui tetti agricoli, senza consumo di suolo. Un modello che rafforza il primato regionale nelle rinnovabili - facebook.com facebook Elenchi regionali per il ruolo: il prossimo Decreto PNRR che potrebbe essere approvato presto in Consiglio dei Ministri potrebbe introdurre una norma già anticipata dal Ministero ai sindacati, in attuazione del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convert… x.com

