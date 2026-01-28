Nel fine settimana, alla palestra Rock’n Fire nel complesso sportivo dei Vigili del fuoco di Modena, si è svolta la seconda tappa del campionato regionale di arrampicata per le categorie Under 15, Under 13 e Under 11. Centinaia di giovani atleti si sono sfidati sulle pareti artificiali, mostrando tecnica e determinazione. La competizione ha coinvolto tanti ragazzi, pronti a dimostrare il loro talento in una giornata di sport e adrenalina.

Sì è svolta nel weekend alla palestra Rock’n Fire, all’interno del complesso sportivo dei Vigili del fuoco di Modena, la seconda tappa del campionato regionale di arrampicata Under 15, Under 13 e Under 11. Erano 160 i ragazzi e le ragazze sono arrivati da tutta la regione per confrontarsi sui blocchi creati dai tracciatori federali Matteo Bezzecchi e Gian Matteo Paganelli. La tappa di Modena è stata dedicata esclusivamente alla specialità del Bouldering, il tipo di arrampicata più breve e intenso, di massima difficoltà tecnica e fisica, che non prevede l’uso di corda e imbrago ma la protezione di materassi posti alla base. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Nel complesso sportivo dei Vigili del fuoco

