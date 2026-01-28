nederlands dans theater 2 tre brani con anteprima

Questa sera il Nederlands Dans Theater 2 presenta tre nuovi pezzi in anteprima. La compagnia, nata nel 1959 dall’idea di Benjamin Harkarvy, Aart Verstegen e Carel Birnie, continua a sorprendere con coreografie che uniscono tradizione e innovazione. La scena si anima con giovani danzatori pronti a mostrare il loro talento, mentre il pubblico aspetta di scoprire cosa hanno preparato per questa occasione.

Sono trascorsi più di 65 anni da quando, nel 1959, Benjamin Harkarvy, Aart Verstegen e Carel Birnie, insieme a una ventina di altri danzatori, lasciarono l'Het Nederlands Ballet, il Balletto nazionale olandese, per cercare una loro nuova chiave espressiva. Avevano tutti una formazione classica, dunque una padronanza tecnica indiscutibile, ma volevano sperimentare nuove idee, nuove forme, nuovi stili. Fondarono così il Nederlands Dans Theater, semplicemente Ndt, divenuto uno dei più ammirati e riconosciuti centri internazionali per la danza contemporanea: dal 1975 ha avuto la direzione artistica di Jiri Kylián, e lungo il suo percorso ha lavorato anche con altri celebri coreografi come William Forsythe o Mats Ek.

Mercoledì 28 gennaio ore 20,30 Nederlands Dans Theatre (NDT 2) FOLKÅ Coreografia Marcos Morau Musica Juan Cristobal Saavedra, Kim Sutherland, Dessislava Stefanova, Kiril Todorov Messa in scena Shay Partush Luci Tom Visser Scene Marcos Morau - facebook.com facebook