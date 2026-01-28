NdC | inammissibile emendamento per risorse a Pietrelcina

Questa mattina il coordinamento di NdC ha attaccato duramente il centrodestra, definendo inammissibile un emendamento che taglia i fondi per Pietrelcina. La presa di posizione arriva mentre si accende il dibattito sulle risorse destinate alle aree del Sannio, del Sud e alle zone interne, che secondo gli esponenti di NdC ricevono poca attenzione. La polemica si concentra sulle scelte di investimento, con i rappresentanti di NdC che chiedono un ripensamento e più risorse per il territorio.

Il coordinamento NdC attacca il centrodestra: stop ai fondi per Pietrelcina e scarsa attenzione verso Sannio, Sud e aree interne. Benevento – “E’ stato dichiarato inammissibile alla Camera, l’emendamento proposto dal deputato sannita di Forza Italia, che avrebbe destinato risorse aggiuntive e straordinarie a Pietrelcina per l’attività di accoglienza dei numerosi pellegrini che visitano il centro sannita. Era un emendamento giusto, per il Sud, per il Sannio e per Pietrelcina: è stato cestinato”, lo evidenzia in una nota il coordinamento provinciale di NdC. A Pietrelcina alle Regionali Forza Italia e il centrodestra sono state massicciamente sostenute. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

